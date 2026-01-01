Mercato Milan idea Darwin Nunez per il 2026 | il Diavolo annusa l’occasione proibita in arrivo dall’Arabia Saudita

Il Milan valuta l’ipotesi di un trasferimento per Darwin Nunez nel mercato del 2026. Con l’interesse crescente proveniente dall’Arabia Saudita, il club rossonero analizza la fattibilità di un investimento in un attaccante di alto livello, considerando le sfide e le opportunità di un’eventuale operazione. Questa possibilità apre nuove prospettive per il futuro della rosa, in un contesto di mercato sempre più competitivo e strategico.

Mercato Milan, ritorna la pista Darwin Nunez: il Diavolo studia l'affondo per un colpo ai limiti dell'impossibile Il mercato rossonero del 2026 potrebbe arricchirsi di un capitolo sorprendente. Come riportato da Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport, per il Milan si starebbe riaprendo una pista che sembrava ormai tramontata: quella che porta a Darwin .

