L’arrivo del Milan a Riyadh Arabia Saudita per la Final Four di Supercoppa Italiana

Il Milan è giunto a Riyadh, in Arabia Saudita, in vista della Final Four di Supercoppa Italiana. La squadra rossonera si prepara alla sfida contro il Napoli, in programma domani, in un torneo che riunisce le migliori forze del calcio italiano.

© Pianetamilan.it - L’arrivo del Milan a Riyadh (Arabia Saudita) per la Final Four di Supercoppa Italiana Il Milan è arrivato ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) per prendere parte alla Final Four di Supercoppa Italiana: domani sfida al Napoli. Il Milan di Massimiliano Allegri è arrivato ieri sera, poco prima delle 23:00 ore italiane, a Riyadh (Arabia Saudita) per prendere parte alla Final Four di Supercoppa Italiana: domani, giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ore italiane, semifinale contro il Napoli di Antonio Conte. Assenti Matteo Gabbia e Santiago Giménez, convocati Youssouf Fofana e Rafael Leão oltre a tanti giovani. Tra questi, Maximilian Ibrahimovi?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Milan, sospiro di sollievo per Leao: l’attaccante ‘vede’ la Supercoppa in Arabia Saudita Leggi anche: Conceicao, UFFICIALE la nomina all’Al Ittihad: l’ex Inter e Milan riparte dall’Arabia Saudita Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. VIDEO MN - L'arrivo del Milan in Arabia: le immagini dei rossoneri a Riad! - I rossoneri nei prossimi giorni cercheranno di difendere la Supercoppa Italiana conquistata quasi un anno fa: giovedì alle ore ... milannews.it

