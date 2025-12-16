© Ilfattoquotidiano.it - “Non è un lavoro per madri”, il libro che spiega perché le neo mamme lasciano il lavoro e come cambiare le cose

L’ occupazione femminile? A fine 2025 la questione non è più, solo, quella di favorirla, ma anche e soprattutto di ripensare radicalmente l’approccio alla conciliazione tra lavoro e famiglia. E cioè di “garantire condizioni strutturali e culturali che rendano la genitorialità compatibile con la piena cittadinanza economica e sociale”. È la conclusione del volume Non è un lavoro per madri. Perché la maternità in Italia resta un ostacolo al lavoro, a cura di Roberto Rizza, Lorenzo Cattani, Giovanni Amerigo Giuliani e Rebecca Paraciani ( Fondazione Feltrinelli ). “Occorre ripensare i tempi e le modalità del lavoro pagato e non, sono senz’altro necessari investimenti nei servizi di cura e ciò che appare indispensabile è rivedere le rappresentazioni culturali della maternità e della paternità in Italia. Ilfattoquotidiano.it

L'UN DUE TRE STELLA di SQUID GAME dal VIVO a LUCCA COMICS and GAMES | Shorts | Netflix Italia

Diventare madri rende lavorare quasi impossibile colpa del lavoro di cura che grava prevalentemente sulle spalle femminili e di un modello occupazionale pensato per gli uomini. Cambiare però è possibile, come spiega l’esperta - facebook.com facebook