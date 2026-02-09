Apple ha presentato una nuova tecnologia chiamata Visual Intelligence, che permette di trasformare gli oggetti davanti a te in informazioni utili. Con questa innovazione, l’intelligenza artificiale non si limita più a scrivere o riassumere, ma può anche “vedere” quello che guardi e aiutarti a capire il mondo in tempo reale. La novità apre la strada a molte applicazioni pratiche, rendendo più semplice l’interazione con ciò che ci circonda.

L’intelligenza artificiale non serve solo a scrivere testi o riassumere email: oggi può anche “ vedere ” quello che guardi e aiutarti a capire il mondo in tempo reale. Apple chiama questa tecnologia Visual Intelligence ed è già una delle funzioni più usate sui nuovi iPhone. Basta inquadrare qualcosa o fare uno screenshot e il telefono traduce, cerca informazioni o trasforma ciò che vedi in azioni concrete. Ma non è solo una novità software: secondo Apple è il primo passo verso dispositivi che osservano l’ambiente e assistono l’utente senza schermo. Per questo Tim Cook l’ha definita una delle capacità più popolari e strategiche dell’ecosistema Apple Intelligence. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Apple trasforma gli oggetti davanti a te in informazioni: con Visual Intelligence il futuro è qui

Approfondimenti su Apple Visual Intelligence

In vista del Forum di Davos, Donald Trump ha riaffermato l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia, sottolineando l’importanza strategica dell’isola e le difficoltà nel negoziare con i funzionari danesi.

La lotta allo spreco alimentare fa un passo avanti con una nuova stampante rivoluzionaria.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Apple Visual Intelligence

Argomenti discussi: Il nuovo Apple AirTag arriva con chip UWB di seconda generazione e portata maggiore del 50% per una posizione precisa; Apple trasforma gli oggetti davanti a te in informazioni: con Visual Intelligence il futuro è qui; Apple iPhone come una vera fotocamera: Kit professionale con teleconvertitore per uno zoom migliore ora in crowdfunding; Come usare Apple Watch per trovare con precisione il tuo nuovo AirTag.

La stampante 3D che trasforma gli scarti alimentari in oggettiBucce di banana, gusci d'uovo, fondi di caffè e steli di fiori trasformati in accessori. Si chiama FOODres.AI ed è stata inventata da due giovani ricercatori del Mit di Boston. Un progetto premiato ... repubblica.it

Durante l’ultima conferenza sugli utili finanziari, il CEO di Apple Tim Cook ha voluto mettere i riflettori su una funzionalità specifica, definendola una delle capacità più popolari dell’intero pacchetto Apple Intelligence: la Visual Intelligence. Se pensavate che l’AI facebook