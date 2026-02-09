Apple trasforma gli oggetti davanti a te in informazioni | con Visual Intelligence il futuro è qui
Apple ha presentato una nuova tecnologia chiamata Visual Intelligence, che permette di trasformare gli oggetti davanti a te in informazioni utili. Con questa innovazione, l’intelligenza artificiale non si limita più a scrivere o riassumere, ma può anche “vedere” quello che guardi e aiutarti a capire il mondo in tempo reale. La novità apre la strada a molte applicazioni pratiche, rendendo più semplice l’interazione con ciò che ci circonda.
L’intelligenza artificiale non serve solo a scrivere testi o riassumere email: oggi può anche “ vedere ” quello che guardi e aiutarti a capire il mondo in tempo reale. Apple chiama questa tecnologia Visual Intelligence ed è già una delle funzioni più usate sui nuovi iPhone. Basta inquadrare qualcosa o fare uno screenshot e il telefono traduce, cerca informazioni o trasforma ciò che vedi in azioni concrete. Ma non è solo una novità software: secondo Apple è il primo passo verso dispositivi che osservano l’ambiente e assistono l’utente senza schermo. Per questo Tim Cook l’ha definita una delle capacità più popolari e strategiche dell’ecosistema Apple Intelligence. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondimenti su Apple Visual Intelligence
Ultime notizie su Apple Visual Intelligence
Durante l’ultima conferenza sugli utili finanziari, il CEO di Apple Tim Cook ha voluto mettere i riflettori su una funzionalità specifica, definendola una delle capacità più popolari dell’intero pacchetto Apple Intelligence: la Visual Intelligence. Se pensavate che l’AI facebook
