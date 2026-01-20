Groenlandia Trump | Dobbiamo averla I funzionari danesi non ci vanno nemmeno Media | Nato non condivide informazioni di intelligence sull’isola con gli Usa

In vista del Forum di Davos, Donald Trump ha riaffermato l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia, sottolineando l’importanza strategica dell’isola e le difficoltà nel negoziare con i funzionari danesi. La vicenda ha suscitato attenzione anche sul ruolo della NATO e sulla condivisione di informazioni di intelligence, evidenziando le tensioni geopolitiche legate a questa regione.

Roma, 20 gennaio 2026 - Donald Trump, in partenza per il Forum economico mondiale di Davos dove incontrerà anche i Paesi europei minacciati di pesanti dazi se si opporranno ai suoi piani sulla Groenlandia, ha ribadito la sua intenzione di annettersi, o acquistare, l'isola danese perché fondamentale per la sicurezza degli Stati Uniti. "Dobbiamo averla. Questo deve essere fatto. Non possono proteggerla, la Danimarca, sono persone meravigliose", ha affermato Trump parlando con i giornalisti, aggiungendo la stoccata: i funzionari danesi sono "ottime persone, ma non ci vanno nemmeno". Il presidente ha anche postato su Truth un fotomontaggio in cui tiene la bandiera a stelle e strisce in mano sul suolo della Groenlandia, con dietro il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato, Marco Rubio, e il cartello: "Groenlandia, territorio Usa dal 2026". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

