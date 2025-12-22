L’Antitrust multa Apple 98 milioni per abuso di posizione dominante | Meta e le regole dell’App Store
L’Antitrust italiano ha inflitto una maxi multa da 98,6 milioni di euro ad Apple per abuso di posizione dominante. Al centro del provvedimento, le regole sulla privacy dell’App Store e, in particolare, l’ App Tracking Transparency (ATT). La sanzione è arrivata «al termine di una complessa istruttoria, condotta anche in coordinamento con la Commissione europea, con altre Autorità nazionali della concorrenza e con il Garante per la Protezione dei Dati Personali», si legge nel documento. La Big Tech americana avrebbe violato l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per quanto riguarda il mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Antitrust multa Apple per 98 milioni: abuso di posizione dominante
Leggi anche: Multa da 98 milioni per Apple. L’Antitrust: “Abuso di posizione dominante”. Ecco cosa è successo
Multa da 98 milioni per Apple L’Antitrust | Abuso di posizione dominante Ecco cosa è successo.
Apple, dall’Antitrust multa di oltre 98 milioni per abuso posizione dominante - L’Autorità ha accertato una condotta restrittiva della concorrenza sulle regole sulla privacy imposte dalla società agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l'App Store ... milanofinanza.it
Antitrust multa Apple per oltre 98 million per abuso posizione dominante - L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato Apple per oltre 98 milioni di euro per abuso di posizione dominante. it.investing.com
Antitrust multa Apple: 98,6 milioni di euro per abuso di posizione dominante - L’Antitrust multa Apple per 98,6 milioni di euro per abuso di posizione dominante sull’App Store e regole App Tracking Transparency ritenute anticoncorrenziali ... msn.com
Apple, multa dell’Antitrust da 98 milioni: “Abuso di posizione dominante su App Store” x.com
Tra i 500 milioni e un miliardo di euro è la multa che rischia Ryanair. Le accuse dell'Antitrust e la replica della compagnia aerea - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.