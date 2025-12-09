iOS 26.2 quando arriva e quali novità per gli iPhone

Apple si appresta a rilasciare il nuovo aggiornamento del sistema operativo che alimenta gli iPhone: è imminente il lancio di iOS 26.2, secondo update riservato ai melafonini. Cupertino ha distribuito la seconda Release Candidate, ossia la versione per sviluppatori e partecipanti al programma beta, che precede la pubblicazione di quella ufficiale. Il rollout è imminente, tanto che potrebbe completarsi già entro la metà della settimana, ossia il 10 dicembre. Interessati, come sottolinea anche Forbes, 1 miliardo di utenti, ossia tutti coloro che possiedono un iPhone 11 o superiore. Scaricarlo è semplice e immediato: basta entrare in Impostazioni, poi Generali e in seguito Aggiornamento software. 🔗 Leggi su Lettera43.it

