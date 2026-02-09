Appiccarono incendi a Laureana Cilento | in due nei guai

Due persone sono state messe sotto accusa per aver provocato gli incendi a Laureana Cilento lo scorso 7 ottobre. La polizia ha emesso le misure cautelari e le indagini continuano per chiarire come siano scoppiati i roghi tra San Paolo e Villa Simeoni.

Due persone raggiunte da misura cautelare per i roghi divampati lo scorso 7 ottobre tra le località San Paolo e Villa Simeoni a Laureana Cilento. Questa mattina i carabinieri del Nucleo Parco di Agropoli, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, hanno eseguito.

