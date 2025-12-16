Spaccio in Cilento | altre 6 persone nei guai il blitz all' alba

Continuano le operazioni antispaccio nel Cilento: questa mattina, i Carabinieri hanno eseguito un blitz ad Agropoli e Torchiara, arrestandando sei persone. L’operazione, guidata dal Giudice per le Indagini Preliminari di Vallo della Lucania, mira a contrastare il fenomeno del traffico di droga nella zona.

Carabinieri in azione, oggi, ad Agropoli e a Torchiara. I militari hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura della Repubblica. Sei le persone finite nei guai, ritenute dagli inquirenti.

