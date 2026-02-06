Frana a Collestatte e Torre Orsina disagi al servizio idrico | Ripristino entro la serata

Questa mattina una frana ha causato problemi al servizio idrico nelle frazioni di Collestatte e Torre Orsina. I tecnici sono già al lavoro per riparare la condotta rotta e prevedono di ripristinare l’acqua entro questa sera. La strada è stata temporaneamente interrotta, e gli abitanti si sono trovati senza acqua per diverse ore. Le squadre di intervento stanno monitorando la situazione e si aspettano aggiornamenti nelle prossime ore.

I tecnici del Servizio idrico integrato di Terni sono impegnati a causa di una frana che si è verificata dopo la rottura di una condotta idrica che alimenta le frazioni di Torre Orsina e Collestatte. I tecnici sono attualmente al lavoro al fine di riparare la tubazione e ripristinare il regolare.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Collestatte Torre Orsina “Sì al Comune di Collestatte e Torre Orsina, migliorerebbe la vita quotidiana e l’attrattività del territorio” La proposta di unire i comuni di Collestatte e Torre Orsina mira a migliorare la qualità della vita e l’attrattività del territorio. Collestatte e Torre Orsina, voglia di autonomia “per la rinascita delle nostre comunità” A Collestatte e Torre Orsina si avverte la volontà di recuperare autonomia per favorire la rinascita delle proprie comunità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Collestatte Torre Orsina Argomenti discussi: Flaminia ancora chiusa per il crollo, tra Spoleto e Terni come cambia la viabilità. La tua casa è a rischio frana? Ecco la mappa delle zone italiane più pericoloseLe immagini di Niscemi hanno sconvolto milioni di italiani che si chiedono se la loro casa è a rischio frana. Scopriamo le zone italiane più pericolose. msn.com Frana a Niscemi, sgomberate 35 persone e chiuse due scuoleTrentacinque persone fatte sgomberare, a scopo precauzionale, dalle loro abitazioni nella zona interessata dalla frana di ieri a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ed è stata disposta la chiusura ... ansa.it #allascopertadi Torre Orsina: un sogno ai confini della Valnerina! A due passi dalla spettacolare Cascata delle Marmore, questo borgo umbro custodisce segreti e meraviglie. Perfetto per chi cerca un’esperienza autentica e fuori dal comune . . #disc facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.