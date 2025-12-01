Qualità della vita Errico FI | Dati impongono responsabilità e programmazione

Anteprima24.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “La nuova classifica sulla qualità della vita pubblicata da Il Sole 24 Ore – afferma il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico – conferma un quadro che deve spingerci a una riflessione seria e responsabile. La provincia di Benevento resta ferma al 76° posto, mentre altre realtà riescono a migliorare, crescere e attrarre nuove opportunità. Ignorare questi numeri sarebbe un errore: raccontano un territorio con eccellenze, ma anche con fragilità che non possiamo più rinviare”. Errico entra nel merito dei principali indicatori, evidenziando le criticità emerse dal report. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

qualit224 della vita errico fi dati impongono responsabilit224 e programmazione

© Anteprima24.it - Qualità della vita, Errico (FI): “Dati impongono responsabilità e programmazione”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

qualit224 vita errico fiQualità della vita, Errico (FI): “Campania fanalino di coda, servono risposte concrete” - I dati dell’indagine nazionale sulla Qualità della vita 2025, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza, delineano un quadro particolarmente critico pe ... Scrive ntr24.tv

Regionali, Errico (FI): “Al servizio del partito e del territorio. La decisione finale spetterà alla base” - Fernando Errico, già sindaco di San Nicola Manfredi ed ex consigliere regionale, annuncia la propria disponibilità alla candidatura alle prossime elezioni regionali con Forza Italia e, contestualmente ... Da ntr24.tv

Regionali, Errico (FI): "Sanità e aree interne priorità della nostra agenda" - “L’incontro di Forza Italia, ieri, a Foglianise ha confermato un partito vivo, radicato e capace di mobilitare ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Qualit224 Vita Errico Fi