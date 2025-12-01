Qualità della vita Errico FI | Dati impongono responsabilità e programmazione

Tempo di lettura: 2 minuti “La nuova classifica sulla qualità della vita pubblicata da Il Sole 24 Ore – afferma il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico – conferma un quadro che deve spingerci a una riflessione seria e responsabile. La provincia di Benevento resta ferma al 76° posto, mentre altre realtà riescono a migliorare, crescere e attrarre nuove opportunità. Ignorare questi numeri sarebbe un errore: raccontano un territorio con eccellenze, ma anche con fragilità che non possiamo più rinviare”. Errico entra nel merito dei principali indicatori, evidenziando le criticità emerse dal report. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Qualità della vita, Errico (FI): “Dati impongono responsabilità e programmazione”

