Un metodo d’indagine ad hoc sulla qualità della vita a Benevento | la proposta di ‘Comunemente’
Tempo di lettura: 4 minuti “E’ una città che vive ancora sui progetti di D’Alessandro e Viespoli. Forse di progetti attuali c’è l’obbrobrio di piazza Risorgimento”. Il sindaco Sandro D’Alessandro ha parlato questo pomeriggio nella Biblioteca Provinciale di Benevento rivendicando il ruolo svolto da lui stesso come sindaco e quello di Pasquale Viespoli anch’egli presente in sala. Assenti invece, seppur invitati, l’attuale primo cittadino Clemente Mastella e Fausto Pepe. L’associazione ‘Comunemente’ preseduta da Teresa Meccariello ha voluto analizzare e discutere sul sistema di indagine locale della qualità della vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Questa è la ricostruzione della scomparsa e dell'indagine, unica allora per metodo, che ha portato alla condanna di Massimo Bossetti. Sono passati 15 anni dalla scomparsa della ragazza Vai su X
Il Ritratto Fotografico - EPISODIO 1: Il Ritratto Psicologico. Oltre la maschera Trasformare lo scatto in indagine emotiva Quando guardiamo un ritratto, ciò che vediamo è ciò che di noi possiamo trovare nell'altro. Da questa riflessione di David Bate parte la prim - facebook.com Vai su Facebook