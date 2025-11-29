Un metodo d’indagine ad hoc sulla qualità della vita a Benevento | la proposta di ‘Comunemente’

Tempo di lettura: 4 minuti “E’ una città che vive ancora sui progetti di D’Alessandro e Viespoli. Forse di progetti attuali c’è l’obbrobrio di piazza Risorgimento”. Il sindaco Sandro D’Alessandro ha parlato questo pomeriggio nella Biblioteca Provinciale di Benevento rivendicando il ruolo svolto da lui stesso come sindaco e quello di Pasquale Viespoli anch’egli presente in sala. Assenti invece, seppur invitati, l’attuale primo cittadino Clemente Mastella e Fausto Pepe. L’associazione ‘Comunemente’ preseduta da Teresa Meccariello ha voluto analizzare e discutere sul sistema di indagine locale della qualità della vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

