Un metodo d’indagine ad hoc sulla qualità della vita a Benevento | la proposta di ‘Comunemente’

Anteprima24.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 4 minuti “E’ una città che vive ancora sui progetti di D’Alessandro e Viespoli. Forse di progetti attuali c’è l’obbrobrio di piazza Risorgimento”.  Il sindaco Sandro D’Alessandro ha parlato questo pomeriggio nella Biblioteca Provinciale di Benevento rivendicando il ruolo svolto da lui stesso come sindaco e quello di Pasquale Viespoli anch’egli presente in sala. Assenti invece, seppur invitati, l’attuale primo cittadino Clemente Mastella e Fausto Pepe. L’associazione ‘Comunemente’ preseduta da Teresa Meccariello ha voluto analizzare e discutere sul sistema di indagine locale della qualità della vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

un metodo d8217indagine ad hoc sulla qualit224 della vita a benevento la proposta di 8216comunemente8217

© Anteprima24.it - Un metodo d’indagine ad hoc sulla qualità della vita a Benevento: la proposta di ‘Comunemente’

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Metodo D8217indagine Hoc Qualit224