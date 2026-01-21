Comuni montani il Fortore chiede la revisione dei criteri di classificazione

La Comunità Montana del Fortore ha approvato un deliberato per richiedere una revisione dei criteri di classificazione dei comuni montani, recentemente modificati a livello nazionale. La nuova normativa, infatti, sembra penalizzare alcuni enti locali, tra cui il Fortore, e richiede un'analisi approfondita per garantire criteri più equi e rappresentativi delle realtà montane. La richiesta mira a migliorare le condizioni di questi territori e a favorirne lo sviluppo.

In particolare, la nuova legge non contempla più la categoria dei comuni parzialmente montani, con la conseguenza di considerarli totalmente non montani anche quando sfiorano di pochissimo i parametri individuati. È questo il caso che interessa direttamente il territorio del Fortore. «Nella nuova classificazione – dichiara il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina – non si rinviene la categoria dei comuni parzialmente montani finiti tra quelli non montani. Nel Fortore tale situazione riguarda due comuni che prima rientravano in questa classificazione e che oggi risultano invece completamente non montani: Buonalbergo e Apice, così come non montani risultano Paduli e Sant’Arcangelo Trimonte». 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Comuni montani, il Fortore chiede la revisione dei criteri di classificazione Leggi anche: Comuni montani, il ministro apre alla revisione dei criteri di classificazione: si parte dalla proposta della Regione Abruzzo Leggi anche: Giacomo Rossi (Cm): «Il Governo riveda i criteri per la classificazione dei comuni montani» La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Comuni montani, Mastella e Lombardi: Campania e aree interne penalizzate dai nuovi parametri; Grazie alla Lega, i Comuni realmente montani avranno finalmente una legge; Val Fortore, uomo arrestato con cocaina, eroina e hashish - Punto!. Comuni montani, la Comunità del Fortore chiede revisione dei criteri: penalizzati i territori parzialmente montaniLa Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore ha approvato un deliberato in merito alla nuova classificazione dei comuni montani introdotta dalla recente normativa nazionale, palesando la nec ... ntr24.tv COMUNI MONTANI, LA PUGLIA RISCHIA L’ESCLUSIONE DI MASSACon i nuovi criteri fuori il 77% degli enti: redditi bassi, fragilità alta e servizi a rischio Roma – In attesa della nuova proposta del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, la riforma ... zeroventiquattro.it *Declassamento dei comuni montani, Cisl lancia l’allarme* Il sindacato chiede un confronto immediato e concreto tra Governo e Regioni Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #cisl #declassamento #governo #regioni #cort - facebook.com facebook #Montagna Comuni montani: no accordo Regioni, proposta Calderoli entro 7 giorni. Tale nuova proposta sara' sottoposta alla valutazione delle Regioni, di Upi e di Anci anciliguria.it/newsbox/comuni… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.