Comune di Apice non più montano | chiesta la revisione dei criteri di classificazione

Il Comune di Apice si oppone ai nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani approvati con la Legge del 12 settembre 2025. I rappresentanti comunali hanno fatto sapere che non riconoscono più la propria area come montana, chiedendo una revisione dei parametri adottati. La decisione potrebbe portare a cambiamenti nelle risorse e nei servizi destinati al territorio. Il dibattito continua, mentre le istituzioni attendono chiarimenti ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Apice ha formalmente espresso la propria preoccupazione e il proprio dissenso in merito ai criteri di classificazione dei Comuni montani previsti dalla Legge 12 settembre 2025, n. 131, che hanno determinato l’esclusione del territorio comunale dall’elenco dei Comuni riconosciuti come montani. Tale esclusione non rispecchia le reali caratteristiche territoriali, sociali ed economiche del Comune. Apice presenta infatti condizioni strutturali e ambientali assimilabili a quelle di numerosi Comuni già riconosciuti come montani, con particolare riferimento all’elevata pendenza del territorio, alla fragilità idrogeologica e a persistenti criticità socio-economiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Comunità Montana del Fortore ha approvato un deliberato per richiedere una revisione dei criteri di classificazione dei comuni montani, recentemente modificati a livello nazionale.

