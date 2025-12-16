Anziani truffati dal ' finto carabiniere' sgominata una banda sinti con a capo una 96enne | ha colpito anche a Livorno

Una banda di sinti, guidata da una donna di 96 anni, è stata smantellata dai carabinieri di Milano. La gang, responsabile di numerosi furti tra cui truffe agli anziani, ha colpito anche a Livorno, arrestandone ventuno membri. L'indagine ha portato alla scoperta di un'organizzazione dedita a furti, ricettazione e riciclaggio di beni rubati.

Ventuno persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Milano, con l'accusa di associazione a delinquere per commettere furti e poi, con gli oggetti rubati, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Una banda sinti che usava la tecnica del ‘finto carabiniere’ che. Livornotoday.it Anziani, la truffa spietata del finto carabiniere - FarWest 23/05/2025 Truffa del finto carabiniere, smantellata banda di 21 persone: a capo una 96enne. Bottino da 2,5 milioni - Milano, nel mirino soprattutto persone anziane, colte nel rientro solitario alla loro casa e ingannate da (falsi) materiali e distintivi delle forze dell’ordine ... ilgiorno.it

Anziani truffati per 2,5 mio, misure per 21 persone - Sono scattate le misure cautelari, da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Milano, a carico di 21 persone accusate di associazione a delinquere. ticinonews.ch

Striscia la notizia. . Maxi truffa agli anziani a Milano: 21 arresti per il trucco del “falso carabiniere”. Striscia aveva già lanciato l’allarme Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/maxi-truffa-agli-anziani-a-milano-21-arresti-per-il-trucco- - facebook.com facebook