Invecchiamento attivo firmata l’intesa | Gli anziani restino parte della comunità
Il 18 dicembre è stato firmato un importante accordo volto a promuovere l’invecchiamento attivo e sostenere le persone fragili. Un passo fondamentale per garantire agli anziani di rimanere parte integrante della comunità, favorendo benessere, autonomia e inclusione. Questa collaborazione rappresenta un impegno concreto per valorizzare il ruolo delle persone anziane e rafforzare i legami sociali.
È stato firmato giovedì 18 dicembre l’accordo di collaborazione per la promozione dell’invecchiamento attivo e il sostegno alle persone fragili. L’intesa punta a rafforzare le politiche sociosanitarie a favore della popolazione anziana e delle comunità locali, con un’attenzione particolare alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
