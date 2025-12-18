Invecchiamento attivo firmata l’intesa | Gli anziani restino parte della comunità

Il 18 dicembre è stato firmato un importante accordo volto a promuovere l’invecchiamento attivo e sostenere le persone fragili. Un passo fondamentale per garantire agli anziani di rimanere parte integrante della comunità, favorendo benessere, autonomia e inclusione. Questa collaborazione rappresenta un impegno concreto per valorizzare il ruolo delle persone anziane e rafforzare i legami sociali.

