Studentessa aggredita al liceo Basile solidarietà del provveditore Zingales | La violenza non deve trovare spazio nelle nostre aule
“Eventi come questo scuotono la nostra comunità scolastica e ci ricordano quanto sia fondamentale garantire a tutti gli studenti un ambiente sicuro, rispettoso e protetto”. Con queste parole il Provveditore agli Studi Leon Zingales ha commentato la violenta aggressione avvenuta ieri mattina al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
