antonio forcione porta sketches of the world a ostia

Antonio Forcione torna a Ostia con il suo nuovo concerto, Sketches of the World. L’appuntamento è per sabato 14 febbraio alle 19:00 al Teatro del Lido. Il musicista italiano porta sul palco le sue melodie di chitarra acustica, in uno spettacolo che promette di coinvolgere il pubblico con passione e virtuosismo.

Cosa: Sketches of the World, concerto per chitarra acustica solista.. Dove e Quando: Sabato 14 febbraio alle ore 19:00 presso il Teatro del Lido di Ostia.. Perché: Un’occasione rara per ascoltare dal vivo uno dei più grandi innovatori mondiali della chitarra acustica in un viaggio sonoro tra Africa, Cuba e Mediterraneo.. L’appuntamento di sabato 14 febbraio al Teatro del Lido di Ostia non è semplicemente un concerto, ma un’esplorazione geografica e spirituale tradotta in musica. Protagonista assoluto della serata sarà Antonio Forcione, artista che ha saputo ridefinire i confini della chitarra acustica, trasformandola in un’orchestra di suoni, percussioni e armonie. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Approfondimenti su Antonio Forcione

