ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente e il ricovero in ospedale. È deceduto Antonio Vargiu, l’86enne investito il 18 novembre in via Mar Rosso a Ostia da un giovane di 19 anni alla guida di una moto Keeway. L’impatto era avvenuto intorno alle 8, all’altezza del civico 19. Soccorso in condizioni gravissime, l’uomo era stato trasferito all’ospedale Grassi, dove è rimasto ricoverato fino al 1° dicembre, giorno in cui il suo cuore ha cessato di battere. Sul posto erano intervenuti gli agenti della polizia locale – gruppo X Mare per i rilievi. Il cordoglio del quartiere: “Un dolore profondo”. La notizia della morte di Vargiu ha suscitato grande commozione nella comunità lidense. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Non ce l’ha fatta nonno Antonio, 86 anni, investito da una moto il 18 novembre scorso. Il tragico incidente a Ostia