Cecilia Giménez, nota per aver restaurato il dipinto “Ecce Homo”, è venuta a mancare all’età di 94 anni. La sua opera, che ha suscitato molte critiche e discussioni, l’ha resa famosa a livello internazionale. La sua vicenda è un esempio di come un’azione semplice possa assumere un’eco globale, lasciando un segno nel mondo dell’arte e nella memoria collettiva.

È morta all’età di 94 anni Cecilia Giménez. La donna era diventata famosa in tutto il mondo per la restaurazione del quadro “Ecce Homo”. Il fatto risale al 2012, quando la signora Giménez decise di restaurare il mezzobusto di Cristo, alto circa 60 centimetri per 40 di larghezza. In origine il quadro era stato dipinto da Elias Garcia Martinez, un artista spagnolo semisconosciuto. Il restauro della signora Cecilia ha donato all’opera la fama internazionale. Il motivo non è di certo lusinghiero. La donna decise di sistemare il quadro deteriorato dall’umidità, stravolgendo l’immagine di Gesù. Giménez, all’epoca 81enne, era una pittrice amatoriale che aveva già restaurato il dipinto, ritoccando solo l’abito di Cristo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fu travolta dalle critiche per il restauro dell’opera ‘Ecce Homo’ ed ebbe attacchi d’ansia e depressione: morta a 94 anni Cecilia Giménez

