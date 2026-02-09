Antonello da Messina | capolavoro del ‘400 torna in Italia dopo l’asta a New York

Un capolavoro di Antonello da Messina torna in Italia dopo essere stato venduto all’asta a New York. Il dipinto, che rappresenta un Ecce Homo e un San Girolamo penitente, è stato recentemente acquisito dallo Stato italiano e ora farà parte del patrimonio artistico nazionale.

Un dipinto su tavola di Antonello da Messina, raffigurante un Ecce Homo e un San Girolamo penitente, è stato acquisito dallo Stato italiano, tornando così a far parte del patrimonio artistico nazionale. L'opera, precedentemente in una collezione privata di New York, è stata battuta all'asta da Sotheby's per una cifra di poco inferiore ai 15 milioni di euro, rappresentando un'aggiunta di straordinaria rilevanza al panorama artistico del Quattrocento italiano. La notizia, resa pubblica dalla Fondazione Federico Zeri di Bologna, segna un momento significativo per la cultura italiana. Si tratta di una delle pochissime opere certe del maestro siciliano, un artista di cui si contano solo 39 capolavori attribuiti con assoluta certezza.

