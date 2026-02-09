Anticipazioni Un posto al sole dal 9 al 13 febbraio | la verità svelata di Eleonor Price

A Palazzo Palladini, si scoprono nuove verità questa settimana. Eleonor Price apre il suo cuore e rivela dettagli che nessuno si aspettava. I protagonisti si trovano a dover fare i conti con le conseguenze di queste rivelazioni, mentre il freddo di febbraio non ferma le emozioni che scaldano le vicende del quartiere.

Il freddo di febbraio non sembra scalfire il calore (e i colpi di scena) che animano Palazzo Palladini. La settimana di Un posto al sole che ci porta dritti verso San Valentino sarà incandescente (e come potrebbe essere diversamente), con una serie di segreti pronti a esplodere e decisioni che cambieranno il destino di molti protagonisti. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 9 al 13 febbraio 2026. Tensioni alla radio e furti pericolosi. La settimana, dopo i grattacapi emersi negli scorsi episodi, si apre sotto il segno dell’adrenalina. Eduardo, ancora scosso ma euforico per la riuscita del colpo nella villetta, sembra ritrovare un’intesa profonda con Stella. 🔗 Leggi su Dilei.it

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, si avvicinano momenti intensi.

Ecco le anticipazioni della settimana dal 26 al 30 gennaio 2026 di Un Posto al Sole.

