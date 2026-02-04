Un Posto al Sole anticipazioni 5 febbraio | Eleonor Price chiede aiuto a Raffaele al Vulcano arriva Lorenza
Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, si avvicinano momenti intensi. Eleonor Price si rivolge a Raffaele cercando aiuto, mentre Lorenza arriva al Vulcano, creando nuove tensioni e sorprese per i protagonisti.
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Anche domani torna in onda la soap più longeva della nostra tv: Un Posto al Sole, in onda alle 14.10 su Rai Tre. Nell' episodio di giovedì 5 febbraio il rapporto tra Eleonor Price e Raffaele si fa ancora più stretto, tanto che la ricca turista americana avrà una richiesta per lui. Nel frattempo Gianluca riceve una cocente delusione, per quanto riguarda la sua speranza di poter ricominciare a lavorare al Vulcano. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondimenti su Un Posto al Sole
Un Posto al Sole, anticipazioni 27 gennaio: Raffaele aiuta Eleonor Price a stabilirsi a Palazzo Palladini
Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole per il 27 gennaio.
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Eleanor chiede aiuto a Raffaele
Eleanor Price arriva a Napoli e chiede aiuto a Raffaele.
Ultime notizie su Un Posto al Sole
Argomenti discussi: Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 2 al 6 febbraio 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 29 gennaio 2026: gli americani nascondono un segreto; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio: si avvicina un San Valentino complicato; Un Posto al Sole, anticipazioni 26 gennaio: Eleonor Price colpita da Palazzo Palladini.
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: Gianluca e Alberto affascinati dalla stessa ragazza!Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 9 al 13 febbraio 2026. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap. msn.com
Anticipazioni Un Posto al Sole 9 al 13 febbraio 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it
Cineblog.it. . Eleonora Price ha da poco debuttato a "Un posto al sole", conquistando subito il pubblico. Del resto, non poteva andare diversamente con un'attrice del calibro di Whoopi Goldberg. Un vero orgoglio pervla soap napoletana #unpostoalsole #soap - facebook.com facebook
Diamo il benvenuto a Whoopi Goldberg/Eleanor Price #upas x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.