Un posto al sole anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026 | Marina e Roberto incontrano Eleonor Price la cliente americana interpretata da Whoopi Goldberg

Ecco le anticipazioni della settimana dal 26 al 30 gennaio 2026 di Un Posto al Sole. Marina e Roberto incontrano Eleonor Price, interpretata da Whoopi Goldberg, una cliente americana che introduce nuovi risvolti nelle vicende della serie. La presenza dell’attrice internazionale aggiunge un tocco di novità alle trame abituali, offrendo spunti interessanti per gli spettatori che seguono con attenzione gli sviluppi della serie.

Vi avevamo avvertito: l’arrivo di Eleonor Price (interpretata dalla star internazionale Whoopi Goldberg) avrebbe portatoun po’ di scompiglio nelle trame della serie tv Un Posto al Sole. Nei prossimi episodi, in onda su Rai Tre dal 26 al 30 gennaio, la vedremo fare una richiesta davvero insolita. Scopriamo insieme cosa accadrà. Trame Un Posto al Sole: la strana richiesta di Eleonor. Dopo essere stata accolta (in modo un po’ impacciato a dire il vero) da Raffaele, Eleonor Price riceve gli onori di casa da Marina e Roberto Ferri. La facoltosa cliente americana resta davvero molto colpita da Palazzo Palladini, tanto da arrivare a fare una richiesta piuttosto insolita: alloggiare in una delle stanze del prestigioso stabile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026: Raffaele cerca un alloggio a Palazzo Palladini per Eleanor Price

Un posto al sole: arriva Eleanor Price, cosa sappiamo del personaggio interpretato da Whoopi Goldberg

