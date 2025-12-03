Al Museo Archeologico di Priverno i pomeriggi di dicembre tra archeologia e cultura enogastronomica

Al MUSEO ARCHEOLOGICO di PRIVERNO Carlo Cicala domenica 7 dicembre parte il ciclo di eventi organizzati dalla DMO Terre dell'Olio dei Papi nei territori. Un mese dedicato all’olio, ai borghi e alle comunità della DMO Terre dell’Olio dei Papi. Un percorso che attraversa tutti i Comuni aderenti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

