Giornata delle dimore storiche del Lazio al Museo Archeologico di Priverno
Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025, il Museo Archeologico di Priverno ospita la seconda edizione delle Giornate delle Dimore Storiche del Lazio. Un’occasione unica per scoprire il fascino del Palazzo Guarini - Antonelli, un patrimonio che unisce storia, arte e cultura, offrendo ai visitatori un’esperienza tra passato e presente.
Proceno: grazie all’iniziativa “Dimore Storiche del Lazio” si potranno visitare due luoghi della storia locale - Il Comune di Proceno e la Cooperativa di Comunità Proceno comunicano che, in occasione dell’iniziativa regionale Dimore Storiche del Lazio, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 sarà ... newtuscia.it
Domenica 14 dicembre regalatevi una giornata di sole in famiglia tra cultura e tradizione a Torre Cajetani. Per la Giornata delle Dimore Storiche del Lazio, il Castello Teofilatto e il Museo Sandro Massimini saranno visitabili dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 - facebook.com facebook
