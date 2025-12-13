Giornata delle dimore storiche del Lazio al Museo Archeologico di Priverno

Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025, il Museo Archeologico di Priverno ospita la seconda edizione delle Giornate delle Dimore Storiche del Lazio. Un’occasione unica per scoprire il fascino del Palazzo Guarini - Antonelli, un patrimonio che unisce storia, arte e cultura, offrendo ai visitatori un’esperienza tra passato e presente.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 al Museo Archeologico di Priverno torna per la seconda volta l'appuntamento con le Giornate delle Dimore Storiche del Lazio: una Dimora Storica, un Museo. due gioielli in uno! Venite a scoprire la Bellezza del Palazzo Guarini - Antonelli, una Dimora Storica e. Latinatoday.it Proceno: grazie all’iniziativa “Dimore Storiche del Lazio” si potranno visitare due luoghi della storia locale - Il Comune di Proceno e la Cooperativa di Comunità Proceno comunicano che, in occasione dell’iniziativa regionale Dimore Storiche del Lazio, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 sarà ... newtuscia.it

Dimore Storiche del Lazio, Proceno apre le porte di Palazzo Guido Ascanio Sforza e del Castello - Il Comune di Proceno e la Cooperativa di Comunità Proceno comunicano che, in occasione dell’iniziativa regionale Dimore Storiche del Lazio, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre sarà ... tusciaup.com

Domenica 14 dicembre regalatevi una giornata di sole in famiglia tra cultura e tradizione a Torre Cajetani. Per la Giornata delle Dimore Storiche del Lazio, il Castello Teofilatto e il Museo Sandro Massimini saranno visitabili dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 - facebook.com facebook

© Latinatoday.it - Giornata delle dimore storiche del Lazio al Museo Archeologico di Priverno

