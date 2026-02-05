Gli azzurri del biathlon hanno annunciato la formazione del quartetto per la staffetta mista alle Olimpiadi di Anterselva. La squadra si prepara a scendere in pista per la prima gara del programma, puntando a fare bene davanti al pubblico di casa.

Gli azzurri del biathlon sono pronti a rompere il ghiaccio olimpico con la staffetta mista, primo appuntamento del programma a Cinque Cerchi sulle nevi di Anterselva. Domenica 8 febbraio (ore 14.05) l’Italia si presenterà al via con un quartetto che unisce esperienza, talento e ambizioni concrete, scelto dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl in accordo con lo staff. L’Italia arriva all’appuntamento olimpico forte di una stagione di alto livello, caratterizzata da continuità di risultati e da segnali incoraggianti nelle prove di Coppa del Mondo. I numeri parlano chiaro: vittorie, podi e prestazioni solide che hanno riportato l’Ital-biathlon tra le nazioni di riferimento del circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, annunciato il quartetto azzurro della staffetta mista per le Olimpiadi: grandi ambizioni ad Anterselva

Approfondimenti su Biathlon Olimpiadi

Benvenuti alla diretta della staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

ITALIA show! Il quartetto azzurro 2° dietro la Norvegia nella staffetta a Ruhpolding I HIGHLIGHTS

Ultime notizie su Biathlon Olimpiadi

Biathlon, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Tris d’assi e staffetta mista le carte principaliPronta a centrare il bersaglio. È un’Italia di qualità e ambiziosa quella del biathlon che si presenta al via delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. oasport.it

Biathlon, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Giacomel, Vittozzi e Wierer per sognare. Romanin, la sorpresaL'Italia del biathlon è fatta per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Comunicato quest'oggi l'elenco degli atleti che andranno a comporre la squadra ... oasport.it

Rebecca Passler positiva, la federazione austriaca: «Il suo fidanzato Dominic Unterweger è profondamente colpito». Ad affermarlo il responsabile del biathlon: «Un caso di doping è sempre una notizia pessima, a prescindere da chi colpisca. Per fortuna non ri facebook