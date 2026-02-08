Wierer la wonder woman del biathlon che gioca in casa | Anterselva che emozione
Martina Wierer torna sulla pista di casa, Anterselva, dove ha iniziato a sognare di diventare biathleta. La campionessa, che ha conquistato tre medaglie olimpiche, si prepara a concludere la carriera in questo luogo che le ha dato tanto.
Anterselva è casa sua: è stato il suo parco giochi, da venti anni. Da sempre. E' qui, in questo Tempio del biathlon, che Dorothea Wierer è cresciuta ed è diventata la diva del biathlon. La più richiesta. La più attesa. La prima azzurra campionessa mondiale e detentrice della Coppa del Mondo. La superstar che vive tutto con leggerezza: anche a 35 anni. La finanziera ha cominciato a essere la donna d'oro di uno sport in due, già a livello giovanile. Quando ha iniziato a frequentare i podi mondiali, la nazionale non aveva le stelle di oggi. Prima dei Giochi 2026 Doro, aveva già nel carniere 3 bronzi olimpici: due in staffetta mista nel 2014 e nel 2018, uno tutto da sola e sei volte sul podio iridato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Anterselva Wierer
La Faz celebra Dorothea Wierer la star italiana del biathlon che vince da 10 anni e non ha ancora finito
Biathlon, l'ora della verità ad Anterselva: l'Italia cerca l'oro nel giardino di casa
Questa mattina ad Anterselva si apre ufficialmente il biathlon con la staffetta mista.
Ultime notizie su Anterselva Wierer
Wierer, la wonder woman del biathlon che gioca in casa: Anterselva, che emozioneL'azzurra, vincitrice di tre bronzi olimpici (nelle staffette miste di Sochi 2014 e Pyeongchang 2018 e nella sprint a Pechino 2022), è pronta a chiudere la carriera sulle piste dov'è cresciuta: Da pi ... msn.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.