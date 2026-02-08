Wierer la wonder woman del biathlon che gioca in casa | Anterselva che emozione

Martina Wierer torna sulla pista di casa, Anterselva, dove ha iniziato a sognare di diventare biathleta. La campionessa, che ha conquistato tre medaglie olimpiche, si prepara a concludere la carriera in questo luogo che le ha dato tanto.

Anterselva è casa sua: è stato il suo parco giochi, da venti anni. Da sempre. E' qui, in questo Tempio del biathlon, che Dorothea Wierer è cresciuta ed è diventata la diva del biathlon. La più richiesta. La più attesa. La prima azzurra campionessa mondiale e detentrice della Coppa del Mondo. La superstar che vive tutto con leggerezza: anche a 35 anni. La finanziera ha cominciato a essere la donna d'oro di uno sport in due, già a livello giovanile. Quando ha iniziato a frequentare i podi mondiali, la nazionale non aveva le stelle di oggi. Prima dei Giochi 2026 Doro, aveva già nel carniere 3 bronzi olimpici: due in staffetta mista nel 2014 e nel 2018, uno tutto da sola e sei volte sul podio iridato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

