Annibale deve morire Ludovico Lalatta presenta il suo libro ai mercoledì con i grilli per la testa

Mercoledì 11 febbraio alle ore 17,30 ai "mercoledì coi grilli per la testa" alla Libreria Internazionale Romagnosi Ludovico Lalatta Costerbosa con "Annibale deve morire". Un viaggio nel tempo che ci porta in un villaggio dei Galli tra il Trebbia e il Po minacciato dall'invasione delle Legioni Romane. L'autore, conosciutissimo protagonista delle cronache piacentine come giornalista professionista di Libertà prima e TeleLibertà poi, ci rivela di essere nato a Terni nel lontano 21 ottobre 1944 dove per fatti di lavoro si trovavano i genitori. Dopo pochi mesi però il ritorno della famiglia a Piacenza dove Ludovico ha poi studiato al San Vincenzo prima per poi passare al Giordani, quindi al Manzoni per le medie e infine al Liceo Scientifico sempre mostrando una particolare attitudine allo scrivere.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

