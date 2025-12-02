Alla ricerca della mia Calvi | incontro speciale su memoria storia e identità di Calvi Risorta

Il Museo Virtuale di Cales (Mu.Vi.Ca.) apre le sue porte a un incontro speciale dedicato alla memoria, alla storia e all’identità di Calvi Risorta. Venerdì 5 dicembre alle ore 10:00 e sabato 6 dicembre alle ore 17:00 sarà presentato il libro “Alla ricerca della mia Calvi”, un’opera nata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

