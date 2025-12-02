LADY SOX | online l’EP Illogicamente sei tracce tra fragilità identità e voglia di riscatto

È disponibile online “Illogicamente”, il primo EP della cantautrice toscana Sophia Lassi (classe 2009), in arte Lady Sox. Un progetto di sei tracce che raccoglie i brani pubblicati negli ultimi mesi e si presenta come un manifesto personale: un racconto emotivo che parla a chi, almeno una volta, si è sentito “sbagliato” o fuori posto rispetto agli standard della società contemporanea. Ad anticipare l’uscita è stato il singolo “One Tear”, primo brano in lingua inglese per Lady Sox: una canzone pensata come dedica a tutte le persone che vivono la sensazione di inadeguatezza e che, invece di inseguire una felicità “da vetrina”, scelgono di proteggere ciò che provano. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

