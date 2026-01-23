Anguissa dovrà ancora attendere prima di tornare in campo con la Juventus, a causa di problemi fisici che posticipano il suo rientro. La situazione infortuni nel Napoli rimane complicata, influenzando la disponibilità dei giocatori e le scelte dell’allenatore Spalletti. La situazione richiede attenzione e gestione accurata per garantire il recupero completo dell’atleta e la continuità della squadra.

Continua l’emergenza infortuni in casa Napoli. Per il centrocampista Frank Zambo Anguissa slitta il rientro in campo, previsto per il match di domenica con la Juventus. “Da quello che mi risulta non sarà convocato Anguissa che anche oggi ha svolto terapie. La notizia positiva è il ritorno di Lukaku, che però non ha i novanta minuti nelle gambe. Allenamento finito a Castel Volturno, da valutare le condizioni di Spinazzola, ieri è stato provato a destra anche Mazzocchi”. CdS – Da Vrsaljko a Zielinski, il Napoli sfida le big d’Europa sul mercato. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Ancora terapie per Anguissa, salta il suo rientro con la Juventus

Anguissa ancora alle prese con le terapie: non ci sarà contro la Juventus (Sky Sport)Zambo Anguissa prosegue il percorso di recupero e non sarà disponibile per la partita contro la Juventus, come confermato da Sky Sport.

Napoli, Anguissa verso il rientro: obiettivo JuventusNapoli si prepara al ritorno di André-Frank Zambo Anguissa, che punta a riassaporare il campo in vista della trasferta contro la Juventus.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Infortunio Anguissa, i tempi si allungano: cos'è successo e quando torna il centrocampista del Napoli; Napoli, nuovo infortunio per Anguissa: i tempi di recupero; Fiorentina, Kean è in dubbio per la partita contro il Bologna; Napoli, infortunio Anguissa: slitta il rientro, i tempi di recupero.

Anguissa ancora in terapia: sarà out contro la Juventus (Sky Sport)Napoli-Juventus, Conte senza Anguissa e Neres: Lukaku recuperato e pronto per il big match di Serie A. Riporta Sky Sport. ilnapolista.it

Anguissa out anche con la Juve! Sky: Ancora terapie, non riesce a recuperareAnguissa out anche contro la Juventus. Non ce la farà per Torino. Ne scrive Sky Sport. Dall’altra parte, oltre all’indisponibile Neres, non ce la ... tuttonapoli.net

#Anguissa ancora alle prese con le terapie: sarà out contro la #Juventus. Assente anche #Neres. Buone notizie invece per Romelu #Lukaku, che ha smaltito i problemi fisici ed è regolarmente a disposizione per la sfida. https://www.ilnapolista.it/2026/01/angui - facebook.com facebook

. @sscnapoli, ancora terapie per Anguissa: non ci sarà contro la Juventus. Le probabili formazioni tinyurl.com/2pefby4r x.com