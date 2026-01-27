Napoli infermeria affollata | la schiena blocca ancora Anguissa

La recente situazione dell’infermeria del Napoli evidenzia le difficoltà legate agli infortuni dei giocatori chiave, come Anguissa. La loro assenza influisce sulle strategie della squadra e sulla programmazione delle prossime partite. In questo contesto, la gestione degli infortuni diventa fondamentale per mantenere la competitività in campionato e nelle competizioni europee.

Il turnover esiste e pazienza se è possibile ritrovarselo in infermeria: esce un portiere - Meret - e ne entra immediatamente un altro - Milinkovic-Savic - che si ferma seguendo la "moda" stagionale, elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra, che per quindici giorni almeno lo lascerà in tribuna o dove capiterà, perché qui va così di questi tempi e non c’è verso di modificare l’orientamento. C’è una lista interminabile che va ingrossandosi un giorno sì e l’altro pure e per non farsi mancare (assolutamente) nulla, la cosiddetta dea bendata che qualche ruolo deve avere ma a cui non può essere concessa l’esclusiva dei tanti guai, ha sistemato il portiere serbo nella formazione annuale degli ammaccati: dopo la Juventus, niente Chelsea e neanche Fiorentina, quasi sicuramente un posto in poltrona per il Genoa e se andrà bene si capirà poi per la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Napoli Infermeria

La situazione di Anguissa preoccupa il Napoli, poiché non si è ancora ripresentato dopo aver accusato un problema alla schiena.

A Napoli, le assenze per infortunio stanno diminuendo, con Anguissa e Lukaku in procinto di tornare in campo.

Ultime notizie su Napoli Infermeria

Juventus-Napoli, le ultime di formazione Sky: avanza l'ipotesi MeretLa sfida tra Juventus e Napoli si avvicina con qualche grattacapo soprattutto per Antonio Conte, alle prese con un’infermeria affollata. Di seguito le ultime sulle formazioni, riferite a ... tuttonapoli.net

Juve-Napoli, emergenza Conte: Milinkovic-Savic ko, Meret verso la maglia da titolare. Le ultime da SkyLa sfida tra Juventus e Napoli si avvicina, ma per Antonio Conte è una vigilia tutt’altro che serena. L’infermeria azzurra resta affollata e nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo stop pesante: Milin ... napolipiu.com

Emergenza portieri: Milinkovic-Savic fuori due settimane, salta Chelsea e Fiorentina L’infermeria del Napoli continua a riempirsi. L’edizione odierna del Corriere dello Sport aggiorna il quadro sugli infortuni azzurri e conferma lo stop di Milinkovic-Savic, fermat - facebook.com facebook

