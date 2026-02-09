Anguissa ancora lontano dal campo | il problema alla schiena non dà tregua

Anguissa non si muove ancora dal letto. Il problema alla schiena lo tiene lontano dal campo e anche oggi non si è allenato. La sua condizione resta difficile e i medici non hanno ancora trovato una soluzione definitiva. La squadra spera di riaverlo presto in forma, ma al momento il centrocampista continua a lavorare a parte.

Il mal di schiena continua a non dare tregua a Frank Zambo Anguissa, costringendolo a un nuovo stop forzato. Il centrocampista resterà fuori anche per le sfide contro Como e Roma, allungando un'assenza che non dà scampo alle rotazioni di Antonio Conte e sull'equilibrio del centrocampo in vista anche degli altri due lungodegenti del reparto ovvero Gilmour e De Bruyne. Il calvario del camerunese dura ormai da diversi mesi. Dopo aver recuperato da un precedente problema muscolare, Anguissa è stato nuovamente frenato da un fastidio alla schiena che non gli ha ancora permesso di tornare in campo. Una situazione che preoccupa lo staff tecnico, alle prese con un recupero più lento del previsto. Conte: "Anguissa ha un problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere. McTominay si porta il problema da tempo." Durante la conferenza stampa, Antonio Conte ha aggiornato sulle condizioni dei suoi giocatori.

