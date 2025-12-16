Agenti ritrovano monete anfore e vasi antichi durante una perquisizione | i reperti restituiti allo Stato

Durante una perquisizione, agenti hanno scoperto casualmente monete, anfore e vasi antichi, riconoscendone immediatamente il valore storico e culturale. I reperti sono stati restituiti allo Stato, rappresentando un importante ritrovamento archeologico che contribuisce alla conoscenza del patrimonio culturale nazionale.

Li hanno trovati per caso, durante una perquisizione e si sono subito accorti del valore inestimabile dei reperti archeologici. Fanpage.it Relitto delle anfore Romane di Capomulini CT Agenti ritrovano monete, anfore e vasi antichi durante una perquisizione: i reperti restituiti allo Stato - Li hanno trovati per caso, durante una perquisizione e si sono subito accorti del valore inestimabile dei reperti archeologici ... fanpage.it

Quello che ci unisce va oltre il lavoro. In questi anni abbiamo costruito rapporti veri, sinceri, che rendono speciale ogni nostro incontro. Quando i Video Agenti Immobiliari si ritrovano… succede sempre qualcosa di magico. Grazie a tutti. Mai più da soli. - facebook.com facebook