Agenti ritrovano monete anfore e vasi antichi durante una perquisizione | i reperti restituiti allo Stato

Durante una perquisizione, agenti hanno scoperto casualmente monete, anfore e vasi antichi, riconoscendone immediatamente il valore storico e culturale. I reperti sono stati restituiti allo Stato, rappresentando un importante ritrovamento archeologico che contribuisce alla conoscenza del patrimonio culturale nazionale.

Li hanno trovati per caso, durante una perquisizione e si sono subito accorti del valore inestimabile dei reperti archeologici. Fanpage.it

Relitto delle anfore Romane di Capomulini CT

Video Relitto delle anfore Romane di Capomulini CT

