Trovati i resti di una nave di età romana con carico di anfore nel Mar Ionio | la scoperta tenuta nascosta per mesi

Una nave romana con molte anfore è stata trovata nel Mar Ionio, al largo delle coste pugliesi. La scoperta risale a giugno, ma le autorità hanno deciso di non rendere pubblico il ritrovamento fino ad ora. I resti sono ancora visibili sul fondale e rappresentano un pezzo importante di storia antica.

Una nave di epoca romana carica di anfore è stata ritrovata nelle acque pugliesi lo scorso giugno, ma la scoperta è stata rivelata solo in questi giorni.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Mar Ionio I resti di una nave di età romana rinvenuti in fondo al mare nello Ionio al largo della Puglia Scoperta archeologica durante perlustrazioni della Guardia di finanza Durante le operazioni di controllo nel mare dello Ionio, la Guardia di finanza ha scoperto i resti di una nave romana. Fondi dal ministero per il recupero del carico della nave romana inabissata nel mare di Gallipoli Il Consiglio superiore dei Beni culturali ha approvato un fondo di 780 mila euro per recuperare il carico della nave romana affondata nel mare di Gallipoli. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mar Ionio Argomenti discussi: Scomparsa di Daniela Ruggi: sono suoi i resti trovati in un rudere abbandonato; Modena, scomparsa Daniela Ruggi: suoi i resti trovati in un rudere; Identificati i resti umani trovati il primo dell'anno: sono di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel 2024; Sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere sull'Appennino modenese. Daniela Ruggi è morta, sono suoi i resti trovati nel rudere: la 32enne era scomparsa nel 2024I resti trovati a Capodanno in una torre sull’Appennino modenese sono di Daniela Ruggi, 32enne scomparsa a settembre 2024 ... fanpage.it Scomparsa Daniela Ruggi, la svolta: sono suoi i resti trovati in un rudere abbandonatoSvolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono suoi i resti ritrovati in un rudere abbandonato, l'ipotesi resta quella dell'omicidio ... notizie.it Scoperto nel Mar Ionio un relitto romano con carico di anfore: ritrovamento tenuto segreto per mesi I resti di una grande nave di età romana, con un consistente carico di anfore, sono stati individuati nelle acque del Mar Ionio. La scoperta risale al giugno 202 - facebook.com facebook I resti di una grande nave di età romana, con un carico di anfore, sono stati trovati nelle acque del mar Ionio, in Puglia. La scoperta è avvenuta a giugno 2025 ma è stata comunicata solo ora, ed è avvenuta nel corso di normali attività di controllo condotte dalla x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.