Andrea Pucci lo sfogo | Ormai a 61 anni E sparisce una foto clamorosa
Andrea Pucci si lascia andare a uno sfogo pubblico, parlando della sua età e delle sfide che affronta. A 61 anni, il comico milanese si apre e racconta come il tempo e le difficoltà quotidiane abbiano influito sulla sua vita. Nel frattempo, sui social scompare una foto molto discussa, che aveva fatto discutere i fan e i follower. La sua carriera, lunga oltre trent’anni tra Zelig e Colorado, resta salda, ma questa uscita sorprende molti.
Quando Andrea Pucci, il comico milanese con una carriera di oltre trent’anni alle spalle (da Colorado a Zelig, etc.), ha deciso di fare un passo indietro e scendere dal palco di Sanremo 2026 ancor prima che sia cominciato, non è stata certo una “paura da palcoscenico”. No: è stato un atto umano contro l’onda di odio e di livore cieco che si è abbattuta su di lui e sulla sua famiglia. “Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!”, ha detto Pucci con amarezza. Una frase che non è da vittima, ma da uomo che rifiuta di trasformare il Festival in un evento intriso di polemica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Andrea Pucci, perché ha detto no a Sanremo: la foto (nudo) scomparsa dai social, gli insulti e le minacce. «A 61 anni è una lotta impari»
Andrea Pucci ha deciso di cancellare dai social la foto in cui si mostrava nudo in barca, guardando l’orizzonte.
Sanremo 2026, Andrea Pucci pubblica una foto completamente nudo su Instagram dopo l'annuncio di Carlo Conti
Dopo l’annuncio di Carlo Conti come conduttore di Sanremo 2026, Andrea Pucci ha fatto parlare di sé su Instagram.
Andrea Pucci lascia il Festival di Sanremo: le polemiche che hanno portato alla sua decisioneAndrea Pucci rinuncia alla co-conduzione del Festival di Sanremo a causa di attacchi ricevuti sui social media. notizie.it
ANDREA PUCCI Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: «A 61 anni non accetto una battaglia impari»La foto simbolo è scomparsa dai suoi profili social: nudo, di spalle, su una barca, con lo sguardo rivolto all’orizzonte e la scritta «Sanremo… sto arrivando!». A meno di 48 ore dall’annuncio di Carlo ... statoquotidiano.it
“Quando attaccano me è satira, quando attaccano la Schlein è sessismo”. Lo ha detto Giorgia Meloni, tornata a commentare il caso di Andrea Pucci, il comico scelto come co-conduttore di una serata di Sanremo che poi ha rinunciato. “Non sopporto il doppio facebook
Giorgia Meloni difende Andrea Pucci: "Quando è contro di me è satira, se attaccano Schlein è sessismo" x.com
