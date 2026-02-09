Andrea Pucci lo sfogo | Ormai a 61 anni E sparisce una foto clamorosa

Andrea Pucci si lascia andare a uno sfogo pubblico, parlando della sua età e delle sfide che affronta. A 61 anni, il comico milanese si apre e racconta come il tempo e le difficoltà quotidiane abbiano influito sulla sua vita. Nel frattempo, sui social scompare una foto molto discussa, che aveva fatto discutere i fan e i follower. La sua carriera, lunga oltre trent’anni tra Zelig e Colorado, resta salda, ma questa uscita sorprende molti.

Quando Andrea Pucci, il comico milanese con una carriera di oltre trent’anni alle spalle (da Colorado a Zelig, etc.), ha deciso di fare un passo indietro e scendere dal palco di Sanremo 2026 ancor prima che sia cominciato, non è stata certo una “paura da palcoscenico”. No: è stato un atto umano contro l’onda di odio e di livore cieco che si è abbattuta su di lui e sulla sua famiglia. “Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!”, ha detto Pucci con amarezza. Una frase che non è da vittima, ma da uomo che rifiuta di trasformare il Festival in un evento intriso di polemica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Andrea Pucci ha deciso di cancellare dai social la foto in cui si mostrava nudo in barca, guardando l’orizzonte.

Dopo l’annuncio di Carlo Conti come conduttore di Sanremo 2026, Andrea Pucci ha fatto parlare di sé su Instagram.

