Cani utilizzati per chiedere l’elemosina in zona corso Como | sequestrati dalle guardie dell’Oipa

Nella zona di Corso Como a Milano, le guardie zoofile dell’OIPA hanno sequestrato due cani utilizzati per chiedere l’elemosina. L’intervento è avvenuto nel rispetto delle norme sul benessere animale, con l’obiettivo di tutelare gli animali coinvolti e garantire il rispetto delle leggi vigenti. Questa azione si inserisce nel costante impegno dell'OIPA per prevenire il maltrattamento e promuovere la tutela degli animali.

Milano, 5 gennaio 2025 – Guardie Zoofile dell'OIPA di Milano in azione: nel giro di pochi giorni, in zona corso Como, sono stati sequestrati due cani alla stessa persona, che li utilizzava per l'accattonaggio. Nel primo intervento, fa sapere Oipa, è emerso che il cane, proveniente dall'estero, era accompagnato da un passaporto falso, che non ne permetteva l'identificazione. A pochi giorni di distanza, grazie a una segnalazione, le Guardie hanno scoperto che lo stesso uomo aveva recuperato un secondo cane da utilizzare sempre per chiedere l'elemosina: in questo caso, non risultava nemmeno di sua proprietà, ma appartenente ad un'altra persona che a sua volta lo aveva ceduto a terzi.

