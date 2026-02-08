Andrea Pucci rinuncia a Sanremo salta la co-conduzione

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare come co-conduttore al Festival di Sanremo. La sua rinuncia è stata comunicata di recente, lasciando il palco senza il comico per una delle serate. Al momento non sono state fornite spiegazioni dettagliate, ma la sua assenza cambia i piani iniziali della manifestazione.

Andrea Pucci – a quanto si apprende – ha rinunciato alla co-conduzione di una delle serate del prossimo Festival di Sanremo. Pucci era stato annunciato dal direttore artistico Carlo Conti come co-conduttore della serata del 26 febbraio. Scelta contestata online e da esponenti politici dell’opposizione, che avevano ricordato alcune uscite ‘politicamente scorrette’ del comico durante i suoi show e via social. Conti dovrà ora correre ai ripari per sostituirlo oltre a dover chiudere il quadro di ospiti e altri co-conduttori della kermesse canora.   Pucci ha anche rimosso da Instagram il post con cui ringraziava Conti per l’invito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

