Andrea Pucci perde un altro ingaggio lavorativo | Se continua così chiederò l’elemosina

Andrea Pucci torna a parlare delle sue difficoltà lavorative. L’attore e comico ha perso un altro incarico dopo aver deciso di non partecipare al Festival di Sanremo 2026. In un video su Instagram, si sfoga e dice che, se le cose non cambiano, sarà costretto a chiedere l’elemosina. La sua voce trasmette delusione e frustrazione, mentre cerca di spiegare che la sua carriera sta attraversando un momento difficile.

