Andrea Pucci si presenta sul palco di Sanremo con il suo cabaret all’italiana, ma questa volta il suo orgoglio si scontra con le polemiche. Dopo aver posato con Roberto Jonghi Lavarini, il “Barone nero” neofascista, l’attore si trova al centro di una bufera. La sua esibizione, che ha sempre vibrato di mascolinità e coraggio, rischia di essere compromessa da questa gaffe politica, che ha già scatenato reazioni forti sui social e tra gli spettatori.

Meglio vivere un giorno da leone, che cento da pecora. A patto di non morire sul palco di Sanremo. Quello di Andrea Pucci è un cabaret all’italiana, in cui l’orgoglio della nazione, e di uno che in passato si è fatto fotografare con Roberto Jonghi Lavarini – il “Barone nero”, neofascista dichiarato con le foto a Predappio -, si è andato a schiantare alla prima curva delle polemiche. Non ha retto, il comico accusato di battute sessiste, razziste e omofobe, o non l’hanno fatto reggere, poco importa. Quello che sa del peggiore avanspettacolo è il coraggio mancato di chi si professa l’unico comico di destra, annuncia con una foto senza vestiti la sua presenza come co-conduttore del Festival di Sanremo e poi, al termine di 48 ore di critiche, molla la presa parlando di “ insulti e minacce inaccettabili ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Andrea Pucci e il cabaret all’italiana, quando il coraggio del maschio italico batte velocemente in ritirata

Questa mattina si è acceso un nuovo scontro intorno al Festival di Sanremo.

Il comico Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo, sorprendendo molti.

