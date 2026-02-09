Andrea Grillo morto a 17 anni in moto | la notte tragica ad Alife e il dolore di Piedimonte Matese

La morte di Andrea Grillo a soli 17 anni ha sconvolto la comunità di Piedimonte Matese. Nella notte tra sabato e domenica, il giovane ha perso il controllo della moto ad Alife e si è schiantato contro un muro. L’incidente si è concluso in tragedia, lasciando tutti senza parole.

L’incidente nella notte ad Alife: moto fuori strada e schianto contro un muro. La notte tra sabato e domenica si è trasformata in tragedia sulle strade del Casertano. Intorno alle 3:30, una moto con a bordo due ragazzi è uscita improvvisamente di strada ad Alife, finendo la corsa contro un muro. L’impatto è stato violentissimo. Andrea Grillo, 17 anni, originario di Piedimonte Matese, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il giovane è morto poco dopo il ricovero all’ospedale di Piedimonte Matese. Con lui viaggiava un 19enne, ora ricoverato in ospedale a Caserta in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

