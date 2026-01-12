L’attrice ha ricevuto il riconoscimento alla carriera Cecil B DeMille a Los Angeles

Durante i Golden Globe 2026 a Los Angeles, Helen Mirren ha ricevuto il prestigioso riconoscimento alla carriera “Cecil B. DeMille”. A introdurla, Harrison Ford ha sottolineato con un sorriso il suo carattere forte e determinato, definendola “badass”. Un momento che ha evidenziato il rispetto e l’ammirazione che il mondo dello spettacolo nutre nei confronti di questa attrice di grande talento.

