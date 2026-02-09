Ancora raid vandalici contro le scuole | incendiati i bidoni davanti a Ragioneria

La notte tra sabato e domenica, i carabinieri hanno aperto un'indagine dopo aver trovato i bidoni della raccolta differenziata della carta dati alle fiamme davanti alla Ragioneria. L’incendio ha coinvolto i bidoni dell’Istituto tecnico economico Matteucci, che sono stati bruciati con carta incendiaria. Per ora non ci sono notizie di persone coinvolte, ma le forze dell’ordine stanno cercando di capire chi abbia messo in atto il gesto vandalico.

Sono in corso le indagini dei carabinieri sul rogo dei bidoni della raccolta differenziata della carta, dati alle fiamme con carta incendiaria, fuori dall'Istituto tecnico economico Matteucci nella notte tra sabato e domenica. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alla mezzanotte e, con.

