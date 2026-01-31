Guerriglia a Torino | antagonisti lanciano di tutto incendiati bidoni

A Torino, la situazione in strada si fa sempre più tesa. Gli antagonisti continuano a lanciare pietre, bottiglie e altri oggetti contro la polizia, che si trova a bloccare il corteo in corso Regina Margherita. Alcuni manifestanti hanno dato fuoco a dei bidoni, creando fumo e caos nella zona. L’obiettivo degli antagonisti resta avvicinarsi all’ex sede del centro sociale Askatasuna, ma le forze dell’ordine si oppongono con fermezza. La tensione rimane alta, con scontri ancora in corso.

Askatasuna, scontri a Torino tra antagonisti e forze dell'ordine: lanciati fumogeni e incendiati cassonetti Askatasuna, guerriglia a Torino: bombe carta e incendi al corteo degli antagonisti. La Lega: "Vanno trattati come terroristi" Flotilla, migliaia in corteo a Torino: irruzione alle Ogr, devastati gli arredi Torino laboratorio di lotta anti-governo. Attesi in 20 mila al corteo, è allarme violenti; Il kit per la guerriglia di Aska & C. Così si preparano gli scontri del 31 gennaio a Torino; Askatasuna, nel corteo che annuncia guerriglia anche una corrente di Cgil, Anpi e Sea-Watch; Askatasuna, prove tecniche di guerriglia. Ecco il kit antagonista per gli scontri. Torino, è guerriglia al corteo per Askatasuna: la polizia avanza, antagonisti provano a resistereSono degenerati in guerriglia gli scontri di corso Regina Margherita tra antagonisti in corteo per l'Askatasuna e la polizia. Gli agenti avanzare coil supporto dell'idrante, i manifestanti provano a r ... Scontri e guerriglia alla manifestazione per Askatasuna: la diretta dei cortei a TorinoA Torino oggi, 31 gennaio, è il giorno della grande manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna di corso Regina Margherita 47 e contro il governo Meloni. Secondo i primi dati dispo ... Rimane alta l'attenzione per scongiurare episodi violenti e di guerriglia urbana #torino

