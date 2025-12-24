Truffe e furti a disabili e anziani raid davanti a scuole e cimiteri Indagini lampo | preso il bandito

Recenti indagini hanno portato all’identificazione di un sospettato coinvolto in episodi di truffe e furti ai danni di disabili e anziani, spesso commessi in aree pubbliche come parcheggi, scuole e cimiteri. Le vittime venivano aggredite in momenti di vulnerabilità, causando preoccupazione nella comunità. La rapida azione delle forze dell’ordine ha permesso di fermare il sospettato e avviare un approfondimento sulle sue attività.

Pistoia, 24 dicembre 2025 – Le vittime venivano agganciate nei parcheggi, davanti a scuole, centri commerciali o cimiteri. Quasi sempre anziani o disabili, le persone più fragili. Poi la tecnica per confonderli variava a seconda del caso. Il malvivente simulava un finto incidente provocato dall’ignaro anziano, facendogli credere, per esempio, di aver investito un gatto. Dopo l’adescamento, il bandito riusciva a portare via il portafogli, e a impossessarsi delle carte di credito della vittima. Ma alla fine l’uomo è stato identificato e arrestato: si tratta di un 35enne originario dell’Est Europa, specializzato in furti aggravati, truffe e uso indebito di carte di credito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffe e furti a disabili e anziani, raid davanti a scuole e cimiteri. Indagini lampo: preso il bandito Leggi anche: Truffe agli anziani, incontri di prevenzione nei cimiteri Leggi anche: Furti nei cimiteri di Viterbo e provincia, è allerta: "Anziani distratti e derubati" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Truffe e furti a disabili e anziani, raid davanti a scuole e cimiteri. Indagini lampo: preso il bandito; Anziani e disabili derubati in auto, arrestato ladro seriale a Pistoia; Una campagna contro le truffe agli anziani in Piemonte; Furti e truffe in serie, un arresto. Truffe e furti a disabili e anziani, raid davanti a scuole e cimiteri. Indagini lampo: preso il bandito - Le vittime venivano bloccate con varie tecniche, spesso simulando l’investimento di un animale ... lanazione.it

Anziani e disabili derubati in auto, arrestato ladro seriale a Pistoia - Pedinava anche per chilometri le sue vittime, soprattutto anziani e disabili, per poi passare all'azione con la truffa dello specchietto, del falso investimento ... controradio.it

Furti e truffe in serie, un arresto - PISTOIA: L'uomo, 35 anni, è sospettato di una decina i raid predatori avvenuti nei pressi di scuole, centri commerciali e cimiteri ... toscanamedianews.it

Arresti per furti e truffe commessi a Pistoia nei pressi di scuole, centri commerciali e cimiteri. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.