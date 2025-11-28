Colti sul fatto a rubare in un appartamento e arrestati a Firenze

FIRENZE – Colti sul fatto a rubare in un appartamento e arrestati. Gli agenti di polizia hanno notato i due uomini aggirarsi con fare sospetto in zona e prestare attenzione ai portoni d’ingresso condominiali. Gli operatori del commissariato di Rifredi-Peretola hanno allora seguito i loro movimenti, osservando i due soggetti suonare ripetutamente il campanello di un’abitazione. Non ottenuta, verosimilmente, alcuna risposta, il 55enne ha cominciato ad armeggiare con un cacciavite sul portone d’ingresso condominiale mentre il 69enne fungeva da palo. I poliziotti hanno poi notato, una volta che la coppia ha fatto accesso nel condominio, una luce, precedentemente spenta all’interno di un’abitazione posta al primo piano, accendersi, e – dopo poco – la coppia uscire con in mano una borsa porta Pc. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it