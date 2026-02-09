Anche Montesilvano approva alla delibera per fermare la fusione | il consiglio dice sì

Il consiglio comunale di Montesilvano ha deciso di bloccare il processo di fusione con Pescara. Con 14 voti favorevoli e 4 contrari, i consiglieri hanno approvato la delibera che chiede di sospendere la nascita della Nuova Pescara. La decisione segue le tensioni e le proteste di alcuni cittadini e amministratori locali, che vogliono mantenere l’autonomia del proprio Comune. Ora si attende il passaggio in Regione e i possibili sviluppi della vicenda.

Il consiglio comunale di Montesilvano approva la delibera di richiesta di sospensione del processo di fusione per la nascita della Nuova Pescara. Come avvenuto qualche giorno fa con l'assise civica di Spoltore, il consiglio esprime un indirizzo politico senza che la delibera abbia conseguenze giuridiche e amministrative sul processo di fusione, che resta di competenza della Regione con la legge regionale che sancisce la fusione fra Pescara, Montesilvano e Spoltore a partire dal primo gennaio 2027. In apertura della seduta, l'intervento di Pasquale Cordoma di Fratelli d'Italia, fra i promotori della delibera che ha spiegato le ragioni per cui la fusione sta creando e potrebbe creare grandi problemi ai cittadini e alla macchina burocratica molto complessa che si è messa in moto per raggiungere l'obiettivo, considerando i problemi derivanti ad esempio dall'accorpamento di alcuni servizi cruciali come la polizia locale e l'urbanisica.

