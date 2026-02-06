Effetto domino per il no alla Nuova Pescara | anche Montesilvano è pronta a chiedere lo stop del processo di fusione

Montesilvano si prepara a chiedere anche il blocco della fusione con Pescara. Dopo Spoltore, la città si muove per portare in consiglio comunale una delibera che chiederà ai consiglieri di votare se fermare o meno il processo di fusione e di abrogare la legge regionale che lo ha istituito. La decisione arriva dopo che anche Spoltore ha avviato la stessa strada, creando un effetto domino che potrebbe cambiare gli assetti della nuova Pescara.

Caduta la prima tessera, è effetto domino. Anche Montesilvano, dopo Spoltore, si prepara a portare in consiglio comunale la delibera con cui all'aula chiederà di esprimersi a favore o contro lo stop del processo di fusione e di conseguenza l'abrogazione della legge regionale che istituisce alla.

