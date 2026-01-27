Spoltore rompe il fronte della Nuova Pescara | in consiglio la delibera per chiedere lo stop della fusione

Spoltore si oppone alla fusione con Pescara, chiedendo formalmente l’annullamento del progetto. La proposta, avanzata dal presidente del consiglio comunale Lucio Matricciani, mira a fermare l’iter di un’eventuale unificazione tra i due comuni. La delibera sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, segnando un passo importante nel processo decisionale a livello locale.

Era l’8 gennaio quando il presidente del consiglio comunale Lucio Matricciani annunciò di voler “sollecitare un pronunciamento del consiglio comunale di Spoltore che richieda ufficialmente e formalmente l’annullamento del progetto di fusione”. Quella volontà, in pochi giorni, si è già concretizzata in una proposta di delibera. Un atto che giovedì 29 gennaio, conferma a IlPescara il sindaco Chiara Trulli, arriverà in aula per una possibile approvazione. Netta quindi la posizione che si chiede di prendere ai consiglieri comunali: dire sì alla sospensione del processo di fusione e all’abrogazione della legge regionale per l’istituzione della Nuova Pescara.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Spoltore Nuova Pescara

Matricciani di Spoltore annuncia la volontà di chiedere l’interruzione del processo di fusione, ritenendo che l’idea di una Nuova Pescara sia ormai superata.

Il confronto a Spoltore sulla Nuova Pescara evidenzia posizioni contrastanti sulla possibile fusione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Spoltore Nuova Pescara

Nuova Pescara, nasce il fronte del noProteggere e tutelare la comunità locale, difendere l'identità, la storia e peculiarità di Spoltore e chiedere informazioni chiare, documentate e verificabili su una scelta destinata a incidere ... rainews.it

IL PARERE Castigliego (Giovani democratici di Nuova Pescara): "Le elezioni non devono fermare l'iter della fusione" Leggi qui - facebook.com facebook